L’Agence urbaine Dakhla-Oued Eddahab : une série de mesures au profit des MRE

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville relatives aux mesures pratiques accompagnant le séjour des MRE, en vue de leur apporter toute l’aide et l’assistance nécessaires et de leur permettre le traitement de leurs demandes dans les meilleures conditions et délais possibles, indique un communiqué de l’AUDOE.

Dans ce cadre, l’Agence urbaine a procédé à la mise en place d’un guichet unique dédié aux MRE, dont la mission consiste à recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme et de leurs apporter toute l’assistance technique et administrative nécessaire, note le communiqué.

Elle a procédé également à la mise en place d’un système de permanence après les heures officielles de travail et durant les samedis, afin qu’elle puisse examiner leurs dossiers avec la célérité et l’efficacité nécessaires.

Des journées portes-ouvertes au profit des Marocains du monde seront également organisées, du 8 au 12 août au siège de l’Agence, afin de renforcer la communication et faire connaître les missions de l’Agence et ses services fournis dans son ressort territorial.

L’Agence a aussi mis à la disposition des MRE la plateforme de l’Agence, qui permet d’accéder aux services de cet établissement via le lien (https://audakhla.ma), et l’adresse E-mail:[email protected], ainsi que les numéros 0528897801 et 0661749037 pour répondre à leurs demandes tout au long de la période en question.