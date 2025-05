La prochaine réunion ministérielle du Processus des Etats Africains Atlantiques en septembre prochain à New York (déclaration finale)

« Les ministres ont décidé de tenir leur prochaine réunion ministérielle à New York en septembre 2025, en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies », précise la déclaration finale, faisant savoir que la réunion sera consacrée au suivi des recommandations du premier Rapport de mise en œuvre.

Par ailleurs, les ministres du Processus des Etats Africains Atlantiques ont renouvelé l’engagement des pays membres de cet espace à poursuivre la mise en œuvre du partenariat africain atlantique et la concertation en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.

Le PEAA réunit les pays africains ayant une façade atlantique avec pour objectif de promouvoir la coopération régionale et le développement durable. L’initiative se concentre sur trois axes thématiques: le dialogue politique et la sécurité, l’économie bleue et les connectivités maritimes et énergétiques, ainsi que le développement durable et l’environnement.

Lors de cette réunion, les débats ont porté sur des sujets essentiels pour l’avenir commun des Etats atlantiques, renforçant ainsi la valeur de cette plateforme comme un mécanisme de concertation et de coopération.

L’initiative de créer le processus du PEAA est la consécration de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagées. La rencontre de Praia fait suite aux réunions ministérielles tenues en 2022, 2023 et 2024.

Depuis sa création, le Processus des États Africains Atlantiques a franchi des étapes importantes pour renforcer son ancrage institutionnel et opérationnel. Parmi les avancées notables, figurent l’établissement d’un Secrétariat basé à Rabat, la création de trois Groupes Thématiques et l’adoption d’un Programme d’Action commun.

Dans cet élan de mobilisation intervient la rencontre de Praia pour marquer une étape décisive dans la mise en œuvre des stratégies communes entre les États africains atlantiques, consolidant ainsi leur rôle dans la gouvernance mondiale et régionale de l’océan Atlantique.