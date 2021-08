La Marine Royale Marocaine porte secours à 438 candidats à la migration irrégulière en Méditerranée et en Atlantique

Des Unités combattantes de la Marine Royale opérant en Méditerranée et en Atlantique ont porté secours durant la période allant du 19 au 23 août 2021, à 438 candidats à la migration irrégulière à majorité des Subsahariens en plus de trois Bangladais et un Turc, en difficultés à bord de différentes embarcations de fortunes, apprend-on de source militaire.