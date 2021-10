Khalil Hachimi Idrissi anime la leçon inaugurale de l’ISIC

Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a été l’invité, mardi à Rabat, de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), pour animer la leçon inaugurale marquant le début de l’année universitaire 2021-2022 de l’Institut.

Dans un amphithéâtre archicomble de l’ISIC, l’illustre établissement de formation journalistique du Maroc, M. Hachimi Idrissi a donné un cours magistral sous le thème: “Les défis du journalisme d’aujourd’hui face à un environnement médiatique en pleine mutation”, devant une assistance composée d’étudiants, de professeurs et de journalistes, venus l’écouter et échanger avec lui autour de ses points de vue sur le secteur du journalisme et les défis auxquels il fait face.

Du haut de plus de trente années d’exercice dans la profession, M. Hachimi Idrissi a, durant plus de deux heures, partagé ses expériences et les enseignements qu’il a tirés durant son riche parcours professionnel avec un public avide, venu écouter un fin connaisseur et un professionnel aguerri du métier.

M. Hachimi Idrissi, qui fut président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), a souligné lors de son exposé que face à un tsunami numérique qui a rebattu ses cartes et modifié ses paramètres, le journalisme se doit d’évoluer et de prendre en compte les mutations actuelles et de s’y adapter.