Journée internationale de l’éducation : l’Unesco célèbre la jeunesse

Représentant plus de la moitié de la population mondiale, les jeunes de moins de 30 ans constituent « un ressort essentiel pour le développement durable, l’innovation et la transformation sociale », relève l’institution qui déplore que cette catégorie soit néanmoins touchée « de manière disproportionnée » par la pauvreté, les inégalités et l’accès limité à une éducation de qualité et à des emplois décents.

Dans ce contexte, l’Unesco estime que lorsqu’il s’agit de façonner l’avenir de l’éducation, les jeunes ont un rôle primordial à jouer : ils sont les bénéficiaires des programmes éducatifs et leur avenir en dépend. « Il est donc essentiel d’impliquer véritablement les étudiants et les jeunes dans la co-création de l’éducation qu’ils souhaitent afin de répondre à leurs aspirations et à leurs ambitions », plaide l’organisation de l’ONU. Et d’ajouter que cela est d’autant plus vrai « à l’heure des transformations radicales induites par la révolution technologique, qui « appelle à repenser les finalités et les modalités de l’enseignement et de l’apprentissage ».

L’organisation estime qu’aujourd’hui, 250 millions d’enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l’école et 763 millions d’adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation.

« Ceci constitue une atteinte à leur droit à l’éducation qui est inacceptable. Il est temps de transformer l’éducation », insiste l’Unesco, qui prévient que « sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des opportunités tout au long de la vie pour tous, les pays ne parviendront pas à réaliser l’égalité des genres et à briser le cycle de la pauvreté qui laisse de côté des millions d’enfants, de jeunes et d’adultes ».

L’Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le 24 janvier Journée internationale de l’éducation, afin de célébrer le rôle de l’éducation pour la paix et le développement.