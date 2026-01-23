Groenland : la PremiÃ¨re ministre danoise arrive Ã  Nuuk pour consolider lâ€™accord avec les Ã‰tats-Unis

La PremiÃ¨re ministre danoise Mette Frederiksen est arrivÃ©e vendredi au Groenland pour rencontrer le chef du gouvernement local Jens-Frederik Nielsen, au lendemain d’un accord qui met fin aux menaces de Donald Trump de s’emparer de l’Ã®le et ouvre la voie Ã des nÃ©gociations.

Mme Frederiksen est arrivÃ©e Ã Nuuk depuis Bruxelles, oÃ¹ elle s’est entendue avec le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’OTAN Mark Rutte pour renforcer la prÃ©sence de l’Alliance dans l’Arctique. Elle a Ã©tÃ© accueillie sur le tarmac par M. Nielsen sans faire de dÃ©claration publique ; aucune confÃ©rence de presse nâ€™est prÃ©vue.

Cet accord, intervenu aprÃ¨s deux semaines de crise, prÃ©voit la renÃ©gociation de l’accord de dÃ©fense amÃ©ricano-danois de 1951 sur le Groenland. Il permettra aux Etats-Unis de dÃ©ployer des forces militaires (y compris antimissiles), sans cession de souverainetÃ© ni bases. Donald Trump a assurÃ© avoir obtenu Â« tout ce quâ€™il voulait et pour toujours Â», tandis que le ministre danois Lars LÃ¸kke Rasmussen parle dâ€™un simple Â« cadre pour reprendre les discussions Â».

Le Danemark et le Groenland ont fait bloc contre les menaces amÃ©ricaines de surtaxes douaniÃ¨res et d’intervention militaire. Huit pays europÃ©ens ont envoyÃ© des contingents symboliques au Groenland pour des exercices, et les troupes danoises avaient reÃ§u lâ€™ordre dâ€™Ãªtre prÃªtes au combat en cas dâ€™attaque amÃ©ricaine, selon la tÃ©lÃ©vision publique DR (non confirmÃ© par le ministÃ¨re de la DÃ©fense).

Cette crise a temporairement mis en sourdine les aspirations Ã lâ€™indÃ©pendance du Groenland, les partis de coalition privilÃ©giant lâ€™unitÃ© face Ã la pression extÃ©rieure.