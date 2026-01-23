Rabat : remplacement d’une valve pulmonaire sans chirurgie, une premiÃ¨re nationale

Selon lâ€™anesthÃ©siste rÃ©animateur et Directeur mÃ©dical de lâ€™HUP Medexc, Abdelmajid Moussaoui, lâ€™opÃ©ration a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par voie percutanÃ©e sans ouverture du thorax via lâ€™introduction dâ€™une sonde au niveau de lâ€™aine. Le TAVI pulmonaire est une technique mini invasive qui offre des avantages significatifs pour le patient, en ce sens quâ€™il engendre moins de douleurs et permet une rÃ©cupÃ©ration rapide et un risque infectieux rÃ©duit, a soulignÃ© M. Moussaoui dans une dÃ©claration Ã la MAP.

Rappelant l’engagement de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la SantÃ© en faveur d’un accÃ¨s Ã©quitable Ã une mÃ©decine de pointe, alliant innovation, excellence et solidaritÃ©, il a indiquÃ© que la Fondation a mobilisÃ© une Ã©quipe multidisciplinaire composÃ©e d’anesthÃ©sistes, de rÃ©animateurs, de mÃ©decins et dâ€™infirmiers compÃ©tents, outre un plateau technique de qualitÃ© conforme aux normes internationales et des techniciens de salles de cathÃ©tÃ©risme expÃ©rimentÃ©s, en vue de mener Ã bien cette opÃ©ration qui requiert une grande prÃ©cision.

De son cÃ´tÃ©, le chirurgien cardiovasculaire, Wajih Maazouzi, a fait observer que le patient en question, qui avait dÃ©jÃ subi une chirurgie cardiaque Ã lâ€™Ã¢ge de 3 ans, souffre dâ€™une dÃ©ficience de la valve pulmonaire qui a engendrÃ© des rÃ©percussions nÃ©fastes, notamment une dilatation importante du ventricule droit. Le recours Ã une transplantation cardiaque Ã©tait complexe dans ce cas, a-t-il poursuivi, prÃ©cisant qu’il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©, avec le staff mÃ©dico-chirurgical et anesthÃ©sique de recourir Ã la mÃ©thode la moins dangereuse, Ã savoir la mÃ©thode Tavi.

Pour sa part, le chirurgien vasculaire et phlÃ©bologue, El Mehdi Maazouzi, a fait observer que la chirurgie de remplacement valvulaire pulmonaire classique nÃ©cessite dâ€™abord de reconstruire l’endroit oÃ¹ va s’implanter la valve, puis de remodeler les structures cardiaques pour enfin implanter la valve. Il a Ã©galement saluÃ© les efforts dÃ©ployÃ©s par l’Ã©quipe mÃ©dico-chirurgicale et paramÃ©dicale ayant effectuÃ© l’opÃ©ration, tout en remerciant la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la SantÃ© pour avoir fourni le plateau technique et l’Ã©quipe nÃ©cessaire Ã la rÃ©alisation de cette intervention.

EntiÃ¨rement financÃ©e par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la SantÃ©, cette prouesse mÃ©dicale marque une avancÃ©e majeure dans la prise en charge des pathologies cardiaques complexes Ã haut risque opÃ©ratoire et tÃ©moigne du niveau dâ€™excellence atteint par les Ã©quipes mÃ©dicales marocaines.