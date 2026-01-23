La DGSN dément les allégations de « Le Point » sur de prétendues attaques contre des commerces de Subsahariens après la finale de la CAN

La Direction Générale de la Sûreté Nationale tient à préciser qu’aucune agression, ni attaque criminelle visant des commerces ou des intérêts économiques appartenant à des citoyens d’Afrique subsaharienne n’a été enregistrée sur l’ensemble du territoire national, que ce soit durant la compétition ou à l’issue de la finale. À cet égard, la DGSN réitère avoir veillé tout au long de ce tournoi, à traiter avec la plus grande vigilance les contenus numériques véhiculant de fausses informations sur de prétendues agressions contre des ressortissants subsahariens, ajoutant que ces infox ont fait l’objet de démentis systématiques par voie de communiqués officiels, visant à rétablir les faits avec précision et neutralité.

Enfin, la DGSN rappelle qu’elle dispose de structures opérationnelles et de services de communication spécialisés, mobilisés en permanence pour répondre aux sollicitations des médias. Ces services sont disposés à fournir toute information précise relevant de la compétence de la Sûreté Nationale, fait savoir la DGSN, notant toutefois qu’aucune demande d’information préalable n’a été adressée à ces services concernant les allégations mensongères publiées dans l’article de l’hebdomadaire français.