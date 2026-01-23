Air France, KLM et Lufthansa annulent leurs vols vers Tel-Aviv et le Golfe

Plusieurs compagnies aériennes européennes ont annulé des vols vers Tel-Aviv et d’autres destinations du Moyen-Orient jeudi soir et vendredi, en raison d’une dégradation rapide de la situation sécuritaire régionale.

Air France a annulé tous ses vols vers Tel-Aviv et deux rotations vers Dubaï. KLM a suspendu ses vols vers Tel-Aviv et l’Arabie saoudite. Lufthansa a annulé les vols au départ de Munich et Francfort vers Tel-Aviv et Riyad. Swiss a suspendu ses vols vers Tel-Aviv pour au moins 48 heures. British Airways a annulé son vol du soir vers Tel-Aviv. Air Canada et United ont également suspendu leurs vols vers Israël.

Ces décisions interviennent dans un contexte de très forte tension au Proche-Orient. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré vendredi soir qu’il existait « des signes clairs » indiquant qu’Israël envisageait une frappe militaire contre l’Iran. Téhéran, déjà ébranlé par une vague de manifestations réprimées dans le sang depuis fin décembre 2025, a mis ses forces armées en alerte maximale.

Les compagnies aériennes invoquent des raisons de sécurité, sans préciser davantage. Les espaces aériens israélien, iranien et saoudien sont sous surveillance accrue sur le site FlightRadar24.