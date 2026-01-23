Maroc : le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

En directMaghreb
Par
Le Conseil de gouvernement a approuvé, vendredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.
Au niveau de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, M. Toufik Abtal a été nommé Directeur de l’action sanitaire, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, il a été procédé à la désignation de Mme Siham Sebaï directrice des Prévisions et des Recherches météorologiques à la Direction générale de la météorologie. Quant au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Saïd Amri a été nommé directeur de l’École nationale d’agriculture de Meknès.

Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Ebn Touhami a été nommé président de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite