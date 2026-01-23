Maroc : le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures
S’agissant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, il a été procédé à la désignation de Mme Siham Sebaï directrice des Prévisions et des Recherches météorologiques à la Direction générale de la météorologie. Quant au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Saïd Amri a été nommé directeur de l’École nationale d’agriculture de Meknès.
Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Ebn Touhami a été nommé président de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.