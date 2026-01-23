Maroc : le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement a approuvé, vendredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, M. Toufik Abtal a été nommé Directeur de l’action sanitaire, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.