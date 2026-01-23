Toute tentative de discrÃ©dit ou de manipulation visant Ã  altÃ©rer les liens du Maroc avec lâ€™Afrique est vouÃ©e Ã  lâ€™Ã©chec (expert amÃ©ricain)

Â«Â Ces tentatives vaines sont contredites par la profondeur des partenariats du Maroc avec les pays africains et par les rÃ©sultats concrets de son engagement infaillible en faveur du dÃ©veloppement du continentÂ Â», a relevÃ© ce professeur-chercheur Ã la George Mason Law Center for the Middle East and International Law, dans une dÃ©claration Ã la MAP. Il a Ã ce propos, soulignÃ© quâ€™au-delÃ des Ã©lans et des passions quâ€™une finale dâ€™une compÃ©tition footballistique peut engendrer, la parole du Roi Mohammed VI est venue rÃ©affirmer que le sport, aussi chargÃ© d’Ã©motion soit-il, ne peut Ãªtre autorisÃ© Ã travestir les rÃ©alitÃ©s profondes des relations interÃ©tatiques ou de la solidaritÃ© continentale. Les relations du Maroc avec l’Afrique, et avec le SÃ©nÃ©gal en particulier, restent ancrÃ©es dans la continuitÃ© dâ€™une histoire commune, de perspectives stratÃ©giques convergentes et dâ€™un engagement de longue date en faveur du respect mutuel, a relevÃ© M. Millner.

Pour lâ€™expert amÃ©ricain, ces liens sÃ©culaires Â«Â ne sont ni rÃ©actifs ni symboliques, mais plutÃ´t le fruit d’une coopÃ©ration soutenue et de choix politiques qui vont bien au-delÃ de l’aspect Ã©motionnel dâ€™une compÃ©tition sportiveÂ Â» comme la Coupe dâ€™Afrique des Nations. Il a, dans ce sens, relevÃ© que l’identitÃ© africaine du Maroc n’est ni conjoncturelle ni circonstancielle, mais il s’agit d’une dimension structurelle des orientations du Royaume, constamment rÃ©affirmÃ©e Ã travers l’engagement politique, le partenariat Ã©conomique et les relations humaines. Cette identitÃ© reflÃ¨te un choix civilisationnel et stratÃ©gique poursuivi sous le leadership de Sa MajestÃ© le Roi avec cohÃ©rence et consistance, a-t-il conclu.