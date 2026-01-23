Nouvelle suspension de traversées maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

A la UneÉconomieEn direct
Par
Le trafic maritime entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger a de nouveau été perturbé vendredi en raison des conditions météorologiques défavorables provoquées par la tempête Ingrid, qui touche la province de Cadix, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Les compagnies maritimes Africa Morocco Link (AML) et Balearia ont annoncé l’annulation des liaisons programmées à destination de Tanger à partir de 15h00, selon les informations communiquées aux passagers par l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras.

Au total, cinq traversées prévues entre 15h00 et 21h00 n’ont pas été assurées, portant à trois jours consécutifs les interruptions enregistrées sur cette ligne maritime. La suspension concerne également une traversée de Balearia programmée samedi à 09h00. Par ailleurs, les liaisons maritimes entre le port d’Algésiras et Tanger Med se poursuivent normalement, sans annulations signalées à ce stade, selon la même source.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite