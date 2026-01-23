L’Office national marocain du tourisme en force à la Foire internationale de Madrid

À travers cette participation d’envergure, l’ONMT ambitionne de mettre en avant la richesse et la diversité de l’offre touristique marocaine, de présenter aux principaux acteurs du tourisme mondial les atouts des différentes régions du Royaume et de conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel. Il s’agit également de mettre en lumière l’ampleur des investissements consentis depuis plusieurs années dans ce secteur prioritaire, qui a bénéficié de plusieurs stratégies nationales visant à positionner le Maroc parmi les destinations touristiques de premier plan à l’échelle internationale.

Pour l’édition 2026 de la FITUR, rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, l’espace d’exposition dédié au Maroc a été étendu à plus de 800 m², témoignant de la détermination du Royaume à capitaliser sur les performances enregistrées en 2025, année au cours de laquelle le pays a accueilli près de 20 millions de visiteurs, un record historique qui place le Maroc en tête des destinations touristiques du continent africain. À travers un pavillon d’envergure, conçu dans la pure tradition marocaine afin de célébrer l’authenticité et la singularité du Royaume, le Maroc met en valeur la richesse, la diversité et la consistance de son offre touristique, avec un accent particulier sur les régions du Nord et de Drâa-Tafilalet.

Par cette participation active, le Maroc réaffirme également sa volonté de consolider sa position sur le marché ibérique. À ce titre, l’Espagne demeure le deuxième marché émetteur de touristes vers le Royaume, avec plus de 4 millions de visiteurs espagnols enregistrés en 2024, un chiffre porté à 4,2 millions à fin novembre 2025, représentant près de 23 % des arrivées touristiques internationales. Cette performance s’appuie sur une stratégie d’accessibilité ambitieuse pilotée par l’OMNT, qui inscrit le Maroc dans une dynamique de leadership régional fondée sur la performance, la connectivité et la puissance de la prescription.

Véritable grand-messe du tourisme mondial, la FITUR s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, offrant une plateforme privilégiée d’échanges, de développement de partenariats commerciaux et d’élaboration de stratégies innovantes destinées à dynamiser l’industrie touristique à l’échelle mondiale. Lors de son édition 2025, la FITUR avait accueilli près de 255.000 visiteurs, professionnels et grand public confondus, selon des chiffres officiels.