L’UE salue l’abandon de nouveaux droits de douane américains

« L’annonce qu’il n’y aura pas de nouveaux droits de douane américains en Europe est positive. L’imposition de droits de douane supplémentaires aurait été incompatible avec l’accord commercial UE-Etats-Unis », a déclaré M. Costa à la presse à l’issue de la réunion informelle des membres du Conseil européen consacrée aux relations transatlantiques. « Nous devons maintenant nous focaliser sur la mise en application de cet accord », a-t-il ajouté, relevant que l’objectif restait « la stabilisation effective des relations commerciales » entre les Etats Unis et l’Europe.

Rappelant que l’Union européenne et les Etats-Unis sont « depuis longtemps des partenaires et des alliés », Antonio Costa a insisté sur la nécessité de relations « cordiales et respectueuses », tout en soulignant que l’UE continuerait de défendre ses intérêts, ses citoyens et ses entreprises, « contre toute forme de coercition ». Il a enfin annoncé que les dirigeants européens se retrouveraient le 12 février pour une réunion stratégique consacrée au renforcement du marché unique dans un nouveau contexte géoéconomique.