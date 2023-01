France : l’inflation à 5,2% en moyenne sur 2022 en France (Insee)

Sur le seul mois de décembre, l’inflation a augmenté de 5,9% par rapport au même mois de 2021, a précisé la même source.

La hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie et de l’alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et des services, explique l’Insee.

L’inflation sous-jacente est également plus forte en 2022 : elle atteint +3,9 %, après +1,1 % en 2021.

En 2022, les prix de l’énergie accélèrent vivement (+23,1 % en moyenne, après +10,5 % en 2021), malgré les remises sur les carburants et les mesures de bouclier tarifaire.

La hausse des prix des produits pétroliers est marquée (+29,0 % après +13,5 %) et en particulier celle du gazole (+29,0 % après +12,7 %), de l’essence (+15,8 % après +13,7 %) et des combustibles liquides (+66,0 % après +17,8 %), alors que les prix du gaz (+40,9 % après +24,1 %) et de l’électricité (+7,4 % après +3,0 %) accélèrent également sous l’impulsion des offres à prix de marché.

Les prix des services de transport de passagers sont aussi en hausse (+10,4 % après +3,8 %) notamment ceux du transport aérien (+22,9 % après +3,8 %) et du transport ferroviaire (+9,3 % après +1,9 %).

Cette accélération resterait toutefois temporaire, alors que les prix de l’énergie sont bien en deçà des niveaux records observés ces derniers mois.

Selon la structure de leur consommation, les ménages connaissent une hausse globale des prix plus ou moins prononcée mais d’ampleur plus forte qu’en 2021, note la même source.