Festival “Next Level Music” : Rabat célèbre la musique actuelle du 21 au 23 septembre

Rabat accueillera le festival “Next Level Music” du 21 au 23 septembre prochain, à l’initiative des régions Bruxelles-Capitale et Rabat-Salé-Kénitra et à l’occasion des 20 ans de relations entre Rabat et Bruxelles.

Cette célébration dédiée à la musique marocaine et bruxelloise actuelle ainsi qu’à son évolution à travers le temps, verra la participation d’artistes marocains et bruxellois qui vont animer trois concerts, a relevé la Fondation Hiba. Ces événements interviennent dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Hiba, le groupe Pali Pali, et la société “The Lab Prod”, partenaires pour le développement de l’entrepreneuriat culturel au Maroc, a poursuivi la Fondation.

Les concerts auront lieu au Café la Scène situé au-dessus du cinéma Renaissance qui a “donné l’opportunité au public de Rabat de redécouvrir le meilleur de la culture marocaine, depuis 2013”, a souligné la Fondation Hiba. En plus des concerts musicaux, des projections cinématographiques et des prestations théâtrales seront aussi organisées dans cet espace, indique-t-on de même source.

Par ailleurs, le thème “Bruxelles – Rabat: accompagner les artistes émergents” sera au cœur d’une table ronde le 21 septembre à 16h.