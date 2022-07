Ã‰tat de la Nation en Espagne : lâ€™essentiel des mesures annoncÃ©es par Pedro Sanchez

Taxe sur les banques

C’est la principale nouveauté fiscale du discours du président de l’exécutif. Il s’agira d’une taxe “exceptionnelle” et “temporaire” qui touchera les bénéfices réalisés au cours de deux exercices : 2022 et 2023.

Elle concernera les banques dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1.000 millions d’euros par an. Selon les premières estimations officielles, les recettes seront d’environ 1,5 milliard d’euros par an.

Taxe sur les entreprises énergétiques

Ce n’est pas une mesure nouvelle. Il y a trois semaines, Sánchez a annoncé la création d’une taxe spécifique sur les entreprises du secteur de l’énergie (dans sa définition la plus large : celles qui ont des intérêts dans le pétrole brut, le gaz ou l’électricité). Toutefois, lors de ce débat, le président du gouvernement a présenté quelques détails supplémentaires, tant en termes de collecte de l’impôt (2 milliards d’euros par an) qu’en termes de temps (le gouvernement taxera les bénéfices de 2022 et 2023).

Comme dans le cas des banques, les entreprises soumises à cette taxe seront celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1 milliard d’euros par an. Ces derniers mois, plusieurs pays européens – Italie, Royaume-Uni, Grèce et Hongrie – ont annoncé de nouvelles taxes sur ce secteur.

Abonnements de train gratuits

La subvention publique de 50% sur les abonnements multi-voyages de la société publique Renfe sur les trains urbains et de moyenne distance, annoncée fin juin, sera désormais de 100%.

En d’autres termes, ces laissez-passer seront gratuits. Cette réduction sera en vigueur du 1er septembre au 31 décembre, avec un double objectif : réduire les coûts pour les familles, touchées par la hausse de l’inflation, et encourager l’utilisation des transports publics au détriment des transports privés, à l’heure où les économies d’énergie sont devenues une priorité absolue dans toute l’Europe.

-Subvention supplémentaire pour les étudiants :

Pedro Sánchez a annoncé une subvention supplémentaire de 100 euros par mois pour les personnes de plus de 16 ans qui bénéficient d’une bourse d’État pour des études post-obligatoires (formation professionnelle intermédiaire et supérieure, baccalauréat et université), que les bénéficiaires recevront entre septembre et décembre de cette année.

Programmation dans les écoles

Lors du débat, M. Sánchez a également donné des détails sur le programme ‘’Code School 4.0’’ destiné aux élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires pour qu’ils apprennent “la langue du présent et de l’avenir”.

Il comprendra “la pensée computationnelle, la programmation et la robotique”. Le budget de ce plan pour les deux prochaines années est de 356 millions d’euros, qui seront utilisés pour fournir aux écoles des ordinateurs, du matériel et la formation des enseignants.