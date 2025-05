Espagne: Eduard Dervishaj, nouveau coordinateur de la RFEF pour l’organisation du Mondial 2030

Actuellement directeur des Relations Institutionnelles et des Projets Internationaux de la RFEF, M. Dervishaj assurera le rôle de principal interlocuteur de la Fédération espagnole auprès de la FIFA, avec pour objectif de renforcer la coopération entre les pays organisateurs et d’assurer une coordination harmonieuse, précise la RFEF sur son site officiel.

Disposant de plus de trois décennies d’expérience dans le domaine du football international, Eduard Dervishaj a occupé plusieurs fonctions de haut niveau au sein de la FIFA, de l’UEFA et de la Fédération Albanaise de Football, dont il a été le secrétaire général entre 1992 et 1997, après une carrière de joueur et d’entraîneur au Dinamo de Tirana.

Arrivé à la RFEF en 1997 en tant que directeur de l’aire internationale, il a piloté l’organisation de trois finales masculines de la Ligue des Champions, deux de la version féminine, ainsi que le projet de l’Euro 2020 à Bilbao.

Selon le président de la RFEF, Rafael Louzán, cette nomination donne un nouvel élan à l’organisation du Mondial 2030, en renforçant la coopération avec la FIFA et les pays partenaires, dans l’objectif de faire de cette édition « la meilleure Coupe du Monde de l’histoire ».