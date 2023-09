Elections sénatoriales en Côte d’Ivoire : victoire écrasante du parti au pouvoir

Selon les chiffres proclamés par les porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), respectivement Emile Ebrottié et son adjointe Maître Ketty Yapobi, sur 31 circonscriptions pour un total de 32 à pouvoir, le parti présidentiel se taille la part du lion avec 28, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) avec trois et une région pour une liste indépendante, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) présidé par l’ancien président Laurent Gbagbo n’a obtenu aucun siège de sénateur.

Donnant les résultats «solennels» du scrutin sur les antennes de la télévision publique «RTI 1», le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a souligné que le scrutin s’est «très bien» déroulé, nonobstant un «incident mineur» à Toumodi (région du Bélier/Centre) qui a été vite contrôlé, ajoute la même source.

Ainsi, a-t-il résumé, le RHDP gagne 56 sénateurs (soit 28 régions), le PDCI en obtient six (trois régions) et les indépendants deux (une région). Sur les 66 sièges à pourvoir, 64 sont donc connus. Restent donc les deux de la région du Guémon, d’autant plus que le Conseil d’Etat, saisi par la CEI pour certaines irrégularités, a ordonné la reprise de ces élections.

Avec l’élection des 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement, il reste 33 qui seront désignés par le président de la République, Alassane Ouattara, pour obtenir l’effectif de 99 existants.

Pour rappel, lors des élections municipales du 2 septembre, le RHDP a obtenu 123 communes pour les 199 résultats publiés (sur 201 communes), suivi par les indépendants avec 41 communes, le PDCI (22), l’alliance PDCI/PPA-CI (10), le PPA-CI (2) et une pour l’Union pour la renaissance et le développement (URD).

Au niveau des régionales, le parti au pouvoir a remporté 25 communes pour les 30 dont les résultats ont été proclamés (sur 31 existantes), suivi par le PDCI (3), l’alliance PDCI/PPA-CI (1) et les indépendants (1).