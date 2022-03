Egypte : 57 films en lice pour le 23e Festival d’Ismaïlia du documentaire et du court métrage

Cette édition, dont la Corée du Sud est l’invitée d’honneur, se tiendra du 17 au 23 mars, avec la participation du film marocain “Paquet d’été”, réalisé par Salem Bilal.

Le film marocain est en lice pour la compétition officielle des longs métrages documentaires. Les événements de l’opus qui a été tourné dans la ville d’Es-Smara, tournent autour de personnages qui ont choisi de vivre isolés de la ville et de sa société, en harmonie avec les conditions difficiles de l’environnement.

La compétition verra la projection de dix films, notamment “La bande frontalière” du réalisateur indien Samarth Mahajan, “Bab al-Dounya” d’Abdel Rahman Mahmoud (Egypte), le film français “Évasion” de Neary Adeline Hay, et “Je suis libre” de la réalisatrice belge Laure Portier.

La direction du festival a choisi le réalisateur français Ladj Ly pour présider le jury international du festival, dont les membres ont été répartis en deux sous-commissions, l’une juge les compétitions de longs et courts métrages documentaires, et l’autre s’occupe des compétitions de courts métrages de fiction et d’animation.

Plusieurs programmes parallèles seront organisés dans le cadre des activités du festival, notamment le programme de films pour enfants, le programme de célébration du centenaire du réalisateur de nationalité lituanienne et américaine Jonas Mekas, et le programme de cinéma expérimental.