Covid-19 : la Chine confine une ville au nord-est du pays

Les habitants de la ville doivent présenter un résultat négatif de test PCR de moins de 48 heures et un produire un laissez-passer spécial pour entrer et sortir de leur communauté résidentielle, a indiqué le centre de prévention et de contrôle de la pandémie de Covid-19 de la ville.

Les habitants ruraux ont, quant à eux, besoin d’un laissez-passer pour entrer et sortir de leur village.

Les autorités sanitaires locales ont lancé mardi une troisième série de dépistages à l’échelle municipale. La deuxième série de dépistages de masse menée samedi et dimanche derniers a permis d’identifier 45 cas positifs de Covid-19, ont indiqué les autorités municipales.

Selon un bilan établi lundi, la ville de Shenyang a signalé 241 cas positifs locaux, dont 94 cas confirmés et 147 porteurs asymptomatiques.

La Chine a comptabilisé plus de 41.000 infections au Covid-19 dans 28 provinces et régions entre le 1er et le 21 mars.

Plus de la moitié de ces infections, soit 22.000 cas, ont été enregistrées dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, où la pandémie est toujours en hausse.

Avec la résurgence du Covid-19, la Chine est confrontée à une situation sombre et compliquée, a indiqué mardi la commission nationale de la santé.

Mardi, la commission a signalé 2.281 cas de transmissions locales de Covid-19 enregistrés lundi et 2. 432 cas asymptomatiques.