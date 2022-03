Covid-19 : la Belgique lève l’essentiel des restrictions sanitaires

Les responsables des différents niveaux de pouvoir ont ainsi entériné la fin de la phase fédérale de gestion de la crise provoquée par le coronavirus avec ses corollaires de mesures anti-Covid, en approuvant le passage dès lundi en “code jaune” dans le baromètre corona, ce qui signifie l’abandon du Covid Safe Ticket (CST, pass sanitaire) et la fin du port du masque généralisé dans les espaces publics et clos.

“À partir du 7 mars, le baromètre corona passe en code jaune”, a affirmé devant la presse le Premier ministre Alexander De Croo à l’issue d’une réunion du Comité de concertation (Codeco) – sans doute la dernière consacrée à la crise sanitaire à moins d’un rebond au cours des prochains mois.

‘’Ce passage veut dire que la plus grande partie des restrictions disparaissent”, a-t-il assuré, indiquant que le CST et les restrictions vont ainsi disparaître dans le secteur de l’hôtellerie, restauration et cafés (horeca) et dans les événements.

C’est aussi la fin de la situation d’urgence épidémique et de la phase fédérale du plan national d’urgence déclenché le 13 mars 2020, a poursuivi le chef du gouvernement, notant que la Belgique a beaucoup souffert du Sars-Cov-2, avec plus de 30.000 morts enregistrés.

Quant au port du masque, il reste obligatoire dans les établissements de soins et dans les transports en commun, et recommandé, entre autres, dans les espaces intérieurs, en cas d’affluence exceptionnelle et dans les endroits où la distance d’1,5 mètre ne peut être garantie.

M. De Croo a aussi annoncé un assouplissement des règles régissant les voyages à partir du 11 mars. L’obligation générale de remplir un formulaire Passenger Locator Form (PLF) est levée. Le PLF sera uniquement obligatoire pour les personnes se rendant en Belgique en provenance d’un pays tiers qui ne figure pas sur la liste blanche de l’Union européenne, a-t-il expliqué.

Les personnes qui se rendent en Belgique et possèdent l’un des trois certificats Covid (vaccination, test négatif récent ou rétablissement) ne sont soumises à aucune obligation de test ou de quarantaine. Si elles ne sont pas dans ce cas, elles devront tout de même subir un test (antigénique ou PCR) au premier jour, si elles viennent d’un pays dont la situation est défavorable.

Les pays dont la situation est défavorable sont notamment les pays en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et les pays tiers qui ne figurent pas sur la liste blanche de l’UE. Cette règle vaut pour les Belges ou personnes qui résident habituellement en Belgique. Les autres doivent pouvoir présenter un certificat valable, sauf en cas de séjour très court (moins de 48h) avec transport par leurs propres moyens.

Pour les personnes en provenance de pays ou de régions présentant un nouveau variant préoccupant, les règles actuelles de dépistage et de quarantaine restent inchangées, selon le communiqué publié à l’issue du Codeco.

La Belgique était placée en phase fédérale de gestion de la crise sanitaire depuis le 12 mars 2020 et un premier Conseil national de sécurité (CNS) sous l’égide de la Première ministre d’alors, Sophie Wilmès.

Les experts estiment que le recul de la pandémie est largement dû au succès de la vaccination en Belgique. Depuis le début de la campagne de vaccination le 28 décembre 2020, 88,9% des adultes en Belgique sont totalement vaccinés. Parmi les plus de 18 ans, 74,4% ont obtenu leur dose de rappel, selon l’Institut de santé publique Sciensano.