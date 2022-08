Commémoration à Oujda du 69ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953

Dans une allocution à cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que le soulèvement de la population d’Oujda contre l’occupant le 16 août 1953 restera à jamais un événement phare dans la mémoire de la nation marocaine, et une épopée glorieuse sur le chemin de l’indépendance du Maroc.

Il a mis en exergue les sacrifices consentis à travers l’Histoire par les habitants de la région de l’Oriental pour préserver l’indépendance et la souveraineté du Royaume, notamment la lutte contre l’occupation française depuis la bataille d’Isly en 1844 et jusqu’au soulèvements d’Oujda et de Tafoughalt (province de Berkane), respectivement les 16 et 17 août 1953.

Cet événement a sonné le glas du colonialisme, compte tenu de la grande envergure de ce soulèvement qui a suffi pour convaincre la puissance coloniale que sa présence au Maroc tire vers sa fin, a relevé M. El Ktiri.

En dépit de la répression à l’encontre des résistants et nationalistes participant à ce soulèvement, la population oujdi est restée déterminée à poursuivre sa révolte contre la présence coloniale, montrant la voie au reste du peuple marocain qui a lancé, quelques jours après, la glorieuse révolution du 20 août 1953, a-t-dit.

Cette commémoration est une occasion pour se rendre hommage aux sacrifices des héros de la résistance, qui ont fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et d’un attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite, a-t-il ajouté, appelant à préserver la mémoire de la résistance et de l’armée de libération et à la transmettre aux jeunes générations.

Les intervenants lors de cette rencontre ont mis l’accent sur l’importance du soulèvement du 16 août à Oujda et des événements des jours suivants à Berkane, Béni-Snassen et d’autres zones avoisinantes, notant que cette rencontre permet de mettre en lumière sur les hauts faits de la lutte nationale, qui constituent un patrimoine historique national et font partie de la mémoire collective du peuple marocain.

Au cours de cette rencontre, tenue avec la participation notamment du secrétaire général de la Wilaya de l’Oriental, Abdessalam El Hattach, du président du Conseil communal d’Oujda, Mohamed Azzaoui, d’élus, d’anciens résistants et ayants droits et d’autres personnalités, des wissams royaux ont été remis, à titre posthume, à deux anciens membres de la famille de la résistance.

Sept autres anciens résistants ont reçu des hommages posthumes lors de ce meeting, marqué également par la distribution d’un total de 108 aides financières et sociales au profit d’anciens résistants ou de leurs ayants droits, pour une enveloppe globale de 232.000 dirhams.

Cette manifestation a été précédée d’un hommage rendu, place du 16 Août à Oujda, à la mémoire des martyrs et héros de l’Indépendance.

Les soulèvements courageux du 16 août à Oujda et du 17 août 1953 à Tafoughalt reflètent l’héroïsme et les énormes sacrifices consentis par les habitants de l’Oriental pour la défense de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.

Le soulèvement du 16 août, qui a été mené par des nationalistes de l’Oriental, a donné la mesure de la profonde imprégnation des populations de la région par les idéaux nationalistes incarnés par feu SM Mohammed V, qui menait à l’unisson avec son peuple, la lutte pour l’émancipation et l’indépendance.