CAN féminine de football : le Maroc élimine le Ghana et se qualifie en finale

Les Marocaines qui ont été menées au score en première période avant d’égaliser à l’heure du jeu, ont fait montre d’une volonté d’acier et d’une détermination sans faille pour décrocher le sésame de la finale, où elles défieront le Nigeria, nonuple champion d’Afrique.

Le Maroc, qui n’a pas goûté à la défaite lors de cette CAN après un nul face à la Zambie (2-2), un festival offensif contre la RD Congo (4-2), une courte victoire contre le Sénégal (1-0) et un succès avec maîtrise face au Mali en quart (3-1), a certes, souffert face au Ghana, mais s’offre une finale très attendue face aux Nigérianes, qu’il a éliminées en demi-finale de la précédente édition.

Dès l’entame de la partie, les Marocaines ont créé énormément d’occasions d’ouvrir la marque, notamment par le biais de Hanane Msoudi (5è) et un tir de Hanane Aït Lhaj, dévié par la portière ghanéenne.

Les Black Queens ne sont pas restées les bras croisés et ont tenté d’inquiéter Khadija Rmichi. D’abord, suite à un tir de Chantelle Boye-Hlorkah qui a contraint Rmichi à intervenir (10è) puis une tentative dangereuse de Stella Nyamekye (14è).

Et alors que les Marocaines cherchaient à asseoir leur domination, la même Nyamekye a réussi à ouvrir la marque pour le Ghana à la 26è minute.

Les tentatives des Marocaines de recoller au score ont été infructueuses jusqu’à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national Jorge Vilda a procédé à plusieurs changements afin de dynamiser la ligne médiane avec l’entrée en jeu notamment de Najat Badri, qui a failli marquer à la 51è minute, n’était la bonne intervention de la gardienne ghanéenne.

Les multiples occasions des Marocaines ont fini par porter leurs fruits à la 55è minute après l’égalisation signée Sakina Azraoui.

Après ce but, les Lionnes de l’Atlas ont cru le but de la délivrance à portée de main et multiplié les assauts sur la défense ghanéenne, qui a cependant réussi à garder ses buts intactes, jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire.

Lors des prolongations, les changements opérés par Jorge Vilda (entrée en jeu de Fatima Tagnaout et Imane Saoud) ont été insuffisantes pour changer la physionomie du match, malgré une nette domination marocaine.

La séance des tirs au but a été, une nouvelle fois, l’occasion pour les Lionnes de l’Atlas de démontrer leur talent et leur sang froid, d’autant plus que les joueuses marocaines n’ont raté aucun tir (4 sur 4), contre 2 tirs manqués par les Ghanéennes.

La finale entre le Maroc et le Nigeria, qui a éliminé plus tôt dans la journée l’Afrique du Sud (2-1), aura lieu samedi prochain (21h00) au stade olympique de Rabat. Le match pour la troisième place entre l’Afrique du Sud et le Ghana sera disputé la veille.