Bruxelles engage 500 millions d’euros pour faciliter des achats communs d’armements

Un nouvel instrument a été proposé à cet effet pour inciter les États membres, dans un esprit de solidarité, à s’approvisionner en commun et faciliter l’accès de tous les États membres aux produits de défense dont ils ont un besoin urgent, indique l’Exécutif européen.

Ce mécanisme, qui répond à la demande des États membres de combler les besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense résultant de la guerre en Ukraine, est de nature à renforcer l’interopérabilité et permettre à la base industrielle et technologique de défense européenne d’ajuster et d’augmenter ses capacités de fabrication pour livrer ses produits. Il devra soutenir les actions de consortiums composés d’au moins trois États membres.

‘’Les États membres ont pris des mesures audacieuses en transférant vers l’Ukraine des équipements de défense d’urgente nécessité. Dans le même esprit de solidarité, l’UE les aidera à reconstituer ces stocks en encourageant les acquisitions conjointes, ce qui permettra à l’industrie européenne de la défense de mieux répondre à ces besoins urgents’’, a déclaré la vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager.

Selon elle, la nouvelle proposition constitue ”une étape historique en vue de créer l’Union européenne de la défense, de renforcer la sécurité des citoyens de l’Union et de faire de l’Union un partenaire plus fort pour nos alliés”.

Le nouvel instrument, relève la CE, agira en cohérence avec le Fonds européen de la défense, doté d’une enveloppe de 8 milliards d’euros, dans le cycle de développement et d’acquisition d’équipements de défense.

Pour les prochaines étapes, la Commission va désormais transmettre la proposition aux colégislateurs (Parlement et Conseil). Elle compte sur une adoption rapide afin de pouvoir, d’ici la fin de 2022, aider les États membres à satisfaire, de manière collaborative, leurs besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits liés à la défense.

En outre, la Commission proposera un règlement relatif au programme européen d’investissement dans le domaine de la défense (EDIP), qui servira de point d’ancrage aux futurs projets conjoints de développement et de passation de marchés présentant un intérêt commun élevé pour la sécurité des États membres et de l’Union.