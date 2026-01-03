Baisse historique des homicides aux Etats-Unis en 2025

Bien que les statistiques fédérales définitives sur la criminalité n’aient pas encore été publiées, les analystes affirment que l’ampleur de cette baisse est sans précédent dans l’histoire moderne des États-Unis.

Cette baisse spectaculaire des homicides dépasse ainsi celle de 15% enregistrée en 2024, qui était alors la plus forte baisse jamais enregistrée. En 2023, le nombre d’homicides dans tout le pays a diminué de 13% et de 6% en 2022, selon la police fédérale (FBI).

Les données préliminaires rendues publiques par le FBI plus tôt cette année montrent que les homicides à travers le pays ont diminué de 18% entre septembre 2024 et août 2025. Les données du FBI affichent également une baisse globale de 9% des crimes violents au cours de la même période et une réduction de 12% des crimes contre les biens.

Des villes comme Detroit, Philadelphie et Baltimore sont en passe d’enregistrer la plus forte baisse du nombre de meurtres depuis les années 1960. La Nouvelle Orléans, malgré l’attaque terroriste du 1er janvier 2025, devrait enregistrer le recul le plus important du nombre de meurtres depuis 1970.

Selon les statistiques du département de police de Chicago (CPD), les homicides dans cette ville du nord des Etats-Unis ont diminué de 30% en 2025 par rapport à 2024. Le nombre d’homicides au cours de l’année achevée est en baisse de 49% depuis 2021, année où la ville avait enregistré près de 800 homicides.

Le président américain Donald Trump a pris en 2025 une série de mesures, dont des interventions fédérales, pour lutter contre la criminalité. Depuis janvier 2025, l’administration Trump a donné la priorité à la sécurité publique en rétablissant la peine de mort fédérale pour certains crimes graves et en réinstaurant le « programme 1033 », qui permet à la police locale d’avoir « un accès illimité » au matériel militaire excédentaire.

L’administration américaine a également mis en place des tasks forces dans les 50 États du pays pour démanteler les gangs et les réseaux de trafic de drogue.