Venezuela : la vice-présidente du régime exige une « preuve de vie » de Nicolas Maduro

« Nous ignorons où se trouvent le président Nicolas Maduro et la Première dame Cilia Flores. Nous exigeons des nouvelles sur leur sort », a déclaré Rodriguez dans un message audio diffusé par la télévision publique du Venezuela. Elle a appelé à « une unité nationale totale » et exhorté les forces armées vénézuéliennes à se mobiliser, affirmant que le pays restait calme malgré une « agression militaire » ayant, selon elle, fait des victimes civiles.

Ces déclarations interviennent après l’annonce faite par le président américain Donald Trump qui a affirmé sur le réseau Truth Social que les forces armées des États-Unis avaient mené une « attaque de grande envergure » contre le Venezuela et capturé Nicolas Maduro et son épouse, avant de les exfiltrer du pays. Trump a indiqué qu’il donnerait des précisions lors d’une conférence de presse prévue ce samedi depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

De son côté, le ministre vénézuélien de l’Intérieur et proche allié du chef du régime, Diosdado Cabello, a dénoncé dans une allocution télévisée la mort de Vénézuéliens lors des frappes, appelant la communauté internationale à condamner ce qu’il a qualifié d’« invasion » et de « meurtre de civils ».