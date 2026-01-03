Australie : plus de 730 millions USD pour lancer une filière nationale des biocarburants

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme des carburants propres (Clean Fuels Program), lancé afin de soutenir la production de carburants liquides à faibles émissions et d’attirer des investissements privés dans un secteur encore peu développé sur le territoire australien. Canberra entend ainsi se positionner sur un marché mondial en pleine recomposition, porté par l’accélération de la transition énergétique.

Première traduction concrète de cette ambition : le lancement, dès 2026, de la construction de la première raffinerie de biocarburants à grande échelle du pays. Un projet structurant, appelé à servir de point d’ancrage industriel et à donner corps à la stratégie australienne dans ce domaine.

L’agriculture figure au cœur du dispositif. Grand producteur de colza, de canne à sucre et de sorgho – des cultures largement utilisées dans la fabrication de biocarburants – l’Australie exporte aujourd’hui l’essentiel de ces matières premières tout en important une part significative de ses carburants. Le programme vise à réduire ce déséquilibre en favorisant leur transformation locale.

Le monde agricole plaide de longue date pour un tel virage, convaincu que le pays dispose des terres, des volumes et du savoir-faire nécessaires pour bâtir une filière compétitive et créatrice de valeur. L’investissement annoncé est ainsi perçu comme une réponse directe à ces attentes, mais aussi comme un levier pour ouvrir de nouveaux débouchés à la production nationale.

Dans un communiqué, les autorités ont mis en avant les atouts structurels du pays, citant des méthodes agricoles avancées et un accès abondant aux énergies renouvelables, autant de facteurs favorables à la production de carburants propres destinés à des secteurs difficiles à décarboner, comme l’aviation, le transport maritime ou le fret lourd.

Le Trésorier Jim Chalmers a souligné que ce financement constituait un engagement précoce mais décisif pour faire émerger une nouvelle industrie et permettre à l’économie australienne de tirer profit du basculement mondial vers des sources d’énergie à plus faible empreinte carbone.

Cette offensive sur les biocarburants s’inscrit enfin dans un mouvement plus large de diversification énergétique. En parallèle, l’Australie poursuit le développement de projets d’envergure dans les énergies renouvelables, à l’image du Western Green Energy Hub, alors que le pays ajuste progressivement son modèle énergétique face aux mutations du marché mondial.