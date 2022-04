Arabie Saoudite : trois Marocains qualifiÃ©s pour les phases finales du concours mondial du Coran et de l’appel Ã  la priÃ¨re

Il s’agit des candidats Younes Mustafa Gharbi, Barkadi Abdellah et Ahmed Khaldi qui se sont qualifiés pour les phases finales de la catégorie récitation du Coran parmi 36 candidats des deux programmes (récitation du Coran et appel à la prière), soit 18 candidats pour chaque catégorie.

La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de cette compétition internationale dont les épisodes se poursuivent encore, est prévue pour le 19 ramadan 1443 de l’Hégire.

Cette compétition, la plus grande dans son domaine à l’échelon international, a connu une participation massive de 40.000 candidats venant de 80 pays dans les phases de présélection. La valeur totale des prix du concours s’élève à 12 millions de riyals saoudiens (3,2 millions de dollars), ce qui est le plus grand prix au monde pour l’appel à la prière et la récitation du Coran.

Concernant les prix pour la meilleure récitation du Coran, ils sont répartis comme suit : La première place 5 millions de riyals (1,33 million de dollars), la deuxième place 2 millions de riyals (533.000 de dollars), la troisième place 1 million de riyals (266.000 de dollars) et la quatrième place 500.000 riyals (133.00 de dollars).

Quant aux prix pour le meilleur appel à la prière, ils sont répartis comme suit : première place 2 millions de riyals (533.000 dollars), deuxième place 1 million de riyals (266.000 dollars), troisième place 500.000 riyals (133.000 dollars) et la quatrième place 250.000 riyals (66.500 de dollars).

Le concours, qui a débuté ses premières étapes en 2019, vise à mettre en valeur les belles voix dans la récitation et la psalmodie du Saint Coran et l’appel à la prière. Cela fait également partie des initiatives de l’Autorité générale du divertissement visant à mettre en valeur les talents dans leurs domaines.

Le jury est composé d’une équipe spécialisée dans les concours coraniques, comprenant les muezzins des deux Saintes Mosquées, les meilleurs récitants dans le monde et des évaluateurs de concours de renommée internationale.

Il comprend 13 membres, dont le secrétaire général du concours, ce qui en fait le plus grand jury de l’histoire des concours coraniques.