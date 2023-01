Allemagne : la croissance économique en hausse malgré la crise énergétique

Par rapport à 2019, l’année précédant le début de la pandémie de coronavirus, le PIB en 2022 était supérieur de 0,7%, fait savoir l’Office fédéral de la statistique, Destatis, dans un communiqué. “La situation économique globale en Allemagne en 2022 a été caractérisée par les conséquences de la guerre en Ukraine telles que les augmentations extrêmes des prix de l’énergie”, a indiqué Dr. Ruth Brand, présidente de l’Office fédéral, citée dans le communiqué.

“En outre, il y avait des goulots d’étranglement aggravés en matière de matériel et de livraison, une augmentation massive des prix des aliments ainsi qu’une pénurie de travailleurs qualifiés et la pandémie de coronavirus en cours. Malgré ces conditions toujours difficiles, l’économie allemande a pu globalement tenir bon en 2022”, a-t-elle souligné. En effet, la valeur ajoutée brute corrigée des prix a augmenté au total de 1,8% en 2022 par rapport à 2021. L’évolution dans les différents secteurs économiques a été très différente.

Certains secteurs de services ont bénéficié d’effets de rattrapage après l’élimination de presque toutes les mesures de protection contre la pandémie. Les autres prestataires de services, qui incluent également les secteurs de la création et du divertissement (+6,3%), ont enregistré une croissance particulièrement forte, détaille l’Office fédéral.

En ce qui concerne le secteur de la construction, qui avait relativement bien traversé la crise de Covid, un manque de matériaux et de travailleurs qualifiés, des coûts de construction élevés et des conditions de financement de plus en plus mauvaises ont entraîné une baisse significative de la valeur ajoutée brute (-2,3%). Ainsi, les prix élevés de l’énergie et la disponibilité encore limitée des produits de base ont également ralenti la production économique du secteur manufacturier, qui n’a guère augmenté par rapport à l’année précédente (+0,2%), ajoute Destatis.