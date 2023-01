Une Britannique nommée nouveau cheffe économiste de l’OCDE

Elle a été choisie à l’issue d’une procédure de sélection très compétitive fondée sur le mérite, indique l’organisation basée à Paris, dans un communiqué.

Mme Lombardelli dirigera l’analyse économique et les conseils stratégiques de l’OCDE pour aider les membres à optimiser la force et la qualité du développement économique et de la croissance, précise-t-on.

Elle assume la direction de l’équipe économique de l’OCDE à un moment critique pour l’économie mondiale, qui continue de travailler sur les implications économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, ainsi que les transformations structurelles nécessaires pour assurer les transitions vertes et numériques et répondre efficacement aux défis posés par le vieillissement de la population dans de nombreuses économies, relève le communiqué.

Clare Lombardelli est une dirigeante en politique économique “très respectée” et rejoint l’OCDE avec 20 ans d’expérience dans l’analyse économique et l’élaboration des politiques au Royaume-Uni, notamment en tant que cheffe économiste au sein du Trésor britannique et co-directrice du Service économique du gouvernement du Royaume-Uni au cours des cinq dernières années, précise-t-on.

Après avoir commencé sa carrière comme économiste à la Banque d’Angleterre, travaillant sur la politique monétaire et les marchés financiers, elle a rejoint la fonction publique britannique en 2005.

Clare est membre du conseil d’administration exécutif du Trésor depuis 2015. Elle a également travaillé au 10 Downing Street et comme conseillère technique pour le Fonds monétaire international.

L’OCDE a également annoncé la nomination de l’Américaine Manal Corwin pour être la prochaine Directrice du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE à compter du 3 avril 2023.

Elle dirigera les travaux du Centre dans tous les domaines, y compris la solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux de la numérisation, le projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le programme de transparence fiscale, et la participation du Centre au nouveau Forum inclusif de l’OCDE sur les approches d’atténuation des émissions de carbone.

Avec plus de 30 ans d’expérience, Mme Corwin apporte des références exceptionnelles dans le domaine de la politique, des règles et des normes fiscales internationales à ce poste. Elle a occupé deux postes au sein du bureau de la politique fiscale du département du Trésor américain.