Algérie : hausse de l’indice des prix à la consommation de 9,83% en mai (ONS)

Cette évolution reflète, notamment, la hausse des indices de l’Alimentation (Boissons non alcoolisées (+13,37%), Habillement-Chaussures (+5,67%), Logement-Charges (+2,32%) et Meubles et Articles d’Ameublement (+5,36%)), précise l’ONS dans une note relative à l’IPC du mois de mai.

Au niveau de la ville d’Alger, l’IPC a enregistré une hausse annuelle de 9,53%, recouvrant la progression de l’indice d’alimentation-Boissons non alcoolisées (+14,07%), Habillement-Chaussures (+6,54%), Logement-Charges (+2,28%) et Meubles et Articles d’Ameublement (+6,30%).

A Alger, “au mois de mai 2022 et par rapport au même mois de l’année 2021, l’évolution des prix à la consommation est de +9,5%. Le rythme d’inflation annuel (juin 2021 à mai 2022 / juin 2020 à mai 2021) est de +8,8%”, précise l’ONS.

En mai 2022 et par rapport à mai 2021, les prix des biens alimentaires au niveau d’Alger, ont progressé de 14,1%, fait observer l’ONS, notant que les produits agricoles frais marquent une évolution de +11,6% avec +18,7% pour les légumes.

De leur côté, les produits alimentaires industriels ont enregistré une hausse de 16,5%, avec, notamment +29,9% pour les huiles et graisses, ajoute la même source.

Au niveau de la capitale algérienne, les prix des produits manufacturés se caractérisent par une augmentation de 0,5% en mai 2022 par rapport au mois d’avril, tandis que les services transcrivent un relèvement de 0,6%.

En mai 2022 et par rapport au même mois de l’année précédente, l’évolution des prix des produits manufacturés est de +6,8%, celle des services, de +3,7%, fait savoir l’Office.

L’IPC permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est basé sur l’observation d’un panier fixe de biens et services, actualisé périodiquement.