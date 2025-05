A la Foire de Paris, le Maroc reçoit le trophée «Stands d’Or 2025»

Monté par la Maison de l’Artisan sur un espace d’exposition de près de 400 m2, le pavillon marocain, conçu comme un village d’arts et métiers, donne à voir une grande variété de produits artisanaux. Chaque article incarne un savoir-faire unique tirant son essence de l’héritage culturel et historique du Royaume.

Le pavillon du Maroc a été parmi les plus fréquentés de cette édition de la Foire de Paris.

Il a d’ailleurs reçu la visite de plusieurs personnalités françaises, notamment la ministre déléguée au Commerce, à l’Artisanat, aux PME et à l’Économie sociale et solidaire, Véronique Louwagie, le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, la maire de Paris Anne Hidalgo, d’élus et responsables locaux, de nombreux touristes et membres de la diaspora marocaine.

La journée de vendredi a été entièrement dédiée au Maroc dans l’espace « Village Talents d’Afrique », avec des prestations musicales, des défilés de mode, un cérémonial de préparation du thé à la menthe et d’autres illustrations du savoir-faire marocain dans divers domaines.

Outre les représentants de filières d’artisanat de toutes les régions du Royaume, notamment la confection du tapis, du cuir, de l’habillement, la dinanderie, la bijouterie, les produits cosmétiques et la décoration, le pavillon marocain offre une immersion sensorielle dans la richesse et la diversité du savoir-faire marocain.

Dans le cadre de cette participation, un riche programme d’animation a rythmé tous les jours les moments de découverte dans ce pavillon qui met en valeur également l’hospitalité et la générosité marocaines.

Des cooking shows animés par le célèbre chef Kamal Laabi, dit Kimo, des spectacles de musique chaabi agrémentaient l’ambiance du pavillon marocain au grand bonheur des visiteurs.

La première édition de la Foire de Paris a été organisée en 1904. Au fil des années, cette manifestation est devenue l’un des plus importants rendez-vous commerciaux et grand public en France.