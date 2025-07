34 morts dans le naufrage d’un bateau touristique au Vietnam

Au moins 34 personnes ont perdu la vie samedi dans le naufrage d’un bateau touristique dans la baie d’Along, au nord du Vietnam, tandis que huit autres restent portées disparues, ont rapporté des médias locaux.

Le Wonder Sea, qui transportait 48 passagers et cinq membres d’équipage, a chaviré dans l’après-midi sous de violentes averses, alors qu’il naviguait dans cette zone inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, a indiqué le site d’informations Dan Tri.

« Les gardes-frontières ont secouru 11 personnes et retrouvé 34 corps », a rapporté de son côté le site VNExpress, qui avait fait état auparavant de 28 morts.

Les recherches se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche pour retrouver les personnes toujours portées disparues.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté samedi soir ses condoléances aux familles des victimes et a appelé les ministères de la Défense et de la Sécurité publique à mener d’urgence des opérations de recherche et de sauvetage.

Les autorités « enquêteront et clarifieront la cause de l’incident et traiteront avec rigueur » cet accident, a indiqué un communiqué publié sur le site web du gouvernement.

En 2024, 30 navires ont coulé dans la province côtière de Quang Ninh, le long de la Baie d’Halong, après avoir été atteints par le typhon Yagi.

Composé d’une multitude d’îles et d’îlots calcaires émergeant de la mer, de tailles et de formes variées et présentant une nature pittoresque et intacte, la Baie d’Ha Long, visitée par des millions de touristes chaque année, est l’une des destinations les plus populaires du Vietnam.