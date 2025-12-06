𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐨𝐟 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 : 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫-𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐨𝐜𝐚𝐢𝐧

Entièrement consacré aux produits agroalimentaires marocains, ce concept-store de 250 m² est un rendez-vous qui célèbre le savoir-faire marocain et son rayonnement sur les marchés internationaux. Morocco Foodex y déploie un dispositif immersif mettant en lumière l’origine, le caractère et le goût unique des produits marocains. Conçu comme un espace éphémère, il propose au public français et européen une sélection représentative de produits issus de l’agriculture et de la mer. Tout au long du mois, le pop-up store “Morocco Kingdom of Taste”, qui restera ouvert jusqu’au 2 janvier 2026, s’articulera autour de quatre thématiques hebdomadaires. Chacune porte sur un ensemble de produits sous l’angle de leurs propriétés et de la qualité qui guide leur production.

Des sessions de live cooking et des ateliers culinaires sont également au programme et inviteront les visiteurs à s’initier à diverses recettes traditionnelles et créations gourmandes. Des sessions de live cooking et des ateliers culinaires sont également au programme et inviteront les visiteurs à s’initier à diverses recettes traditionnelles et créations gourmandes.

« 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑙𝑜𝑦𝑜𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑒́𝑝ℎ𝑒́𝑚𝑒̀𝑟𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒́, 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́, 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐̧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑢̂𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑜𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑒́𝑏𝑖𝑠𝑐𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 « , a déclaré à la presse la 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐆𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 MOROCCO FOODEX, Ghita El Ghorfi.

« L’objectif étant de se rapprocher du consommateur. Les Français et les Européens sollicitent fortement les produits marocains, et cette période des fêtes permet de renforcer ce lien, de faire découvrir l’étendue de l’offre marocaine et de mettre en lumière la qualité, la traçabilité et le caractère unique des produits du Royaume », a-t-elle souligné.

Le parcours propose 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞̀𝐭𝐞 : live cooking, ateliers culinaires, animations thématiques et découverte de produits emblématiques de l’agriculture et de la mer.