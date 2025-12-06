𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐨𝐟 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 : 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫-𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐨𝐜𝐚𝐢𝐧
𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 accueille, 𝐝𝐮 𝟎𝟓 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝟐 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔, un espace immersif de 𝟐𝟓𝟎 𝐦² entièrement dédié à 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐨𝐜𝐚𝐢𝐧𝐬. Un concept-store inédit signé MOROCCO FOODEX, pensé comme une vitrine de la qualité, de la traçabilité et de la diversité qui caractérisent les filières du Royaume.
Entièrement consacré aux produits agroalimentaires marocains, ce concept-store de 250 m² est un rendez-vous qui célèbre le savoir-faire marocain et son rayonnement sur les marchés internationaux.
Morocco Foodex y déploie un dispositif immersif mettant en lumière l’origine, le caractère et le goût unique des produits marocains. Conçu comme un espace éphémère, il propose au public français et européen une sélection représentative de produits issus de l’agriculture et de la mer.
Tout au long du mois, le pop-up store “Morocco Kingdom of Taste”, qui restera ouvert jusqu’au 2 janvier 2026, s’articulera autour de quatre thématiques hebdomadaires. Chacune porte sur un ensemble de produits sous l’angle de leurs propriétés et de la qualité qui guide leur production.
- 1ᵉ semaine: Fruits & légumes frais
- 2ᵉ semaine: Olive & huile d’olive
- 3ᵉ semaine : Produits de la mer
- 4ᵉ semaine Argan & amlou