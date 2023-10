USA : Pfizer obtient l’autorisation pour son vaccin contre les maladies à méningocoque

Penbraya combine des composants de deux vaccins, Trumenba et Nimenrix, pour protéger les personnes âgées de 10 à 25 ans contre les cinq principales causes de maladies invasives à méningocoque dans le monde, a précisé la compagnie.

La décision de la FDA s’appuie sur les résultats positifs de la phase 2 et de la phase 3 auprès de plus de 2.400 patients américains et européens, selon des médias.

« Près de neuf adolescents sur dix n’ont qu’une protection incomplète contre les infections invasives à méningocoque causées par les principaux sérogroupes », a indiqué le Dr Jana Shaw, spécialiste des maladies infectieuses en pédiatrie à l’Upstate Golisano Children’s Hospital de Syracuse, dans l’État de New York, dans un communiqué.

Elle a ajouté que c’est pour la première fois que l’on dispose d’un vaccin unique qui aide à protéger contre les cinq sérogroupes les plus courants et qui a le potentiel d’améliorer la couverture et d’accroître la protection chez les adolescents et les jeunes adultes.