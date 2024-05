Les prix alimentaires mondiaux repartent légèrement à la hausse (FAO)

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont rebondi en avril, tirés par la hausse des prix de la viande, des céréales et des huiles végétales, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui note toutefois des baisses des produits laitiers et du sucre.

L’indice FAO, qui suit l’évolution des prix internationaux d’un panier de produits de base, a augmenté de 0,3 % par rapport à mars, mais en baisse de 9,6 % par rapport à la même période en 2023, précise l’organisme onusien dans son nouveau rapport. De même, l’indice des prix des céréales a augmenté de 0,3 % par rapport à mars, mettant fin à une trajectoire descendante de trois mois, explique la FAO, soulignant une augmentation des prix à l’exportation du maïs, affectés par une forte demande dans un contexte de perturbations logistiques croissantes, tandis que les prix du riz ont chuté de 1,8 %. Concernant les huiles végétales, l’Indice FAO fait état d’une hausse de 0,3 % par rapport à mars, atteignant un sommet de 13 mois, la hausse des cotations de l’huile de tournesol et de colza ayant compensé la légère baisse des prix de l’huile de palme et de l’huile de soja. Les prix de la viande ont aussi augmenté de 1,6 % en avril par rapport au mois précédent, les prix internationaux de la volaille, des bovins et des ovins ayant tous augmenté, ajoute la même source, faisant savoir que les prix du sucre ont baissé de 4,4 % par rapport à mars et se situe à 14,7 pour cent en dessous de son niveau d’avril 2023. S’agissant des prix des produits laitiers, l’Indice FAO dénote une légère diminution de 0,3 %, mettant fin à six mois consécutifs de hausse, en raison de la faible demande d’importations au comptant de lait écrémé en poudre et de la baisse des prix mondiaux du fromage, sous l’effet du raffermissement du dollar des États-Unis. Les prix mondiaux du beurre, en revanche, ont augmenté en raison d’une demande d’importation stable.