Municipales de Londres : Sadiq Khan rempile pour un troisième mandat

M. Khan a confortablement battu sa rivale conservatrice, Susan Hall, avec une majorité de 276.428 voix. Il a obtenu 43,9 % des voix contre 32,7 % pour Mme Hall. Le résultat final est globalement conforme à certains sondages réalisés avant le scrutin. Selon « London Elects », qui gère les élections de la mairie et de l’assemblée de Londres, le taux de participation n’a baissé que de 1,5 % par rapport au scrutin de 2021, pour atteindre 40,5 %.

Le travailliste a fait campagne en promettant de rendre permanente la gratuité des repas scolaires pour tous les élèves des écoles primaires publiques de Londres. Il s’est également engagé à geler les tarifs de Transport for London (TfL) jusqu’en 2025 au moins, à construire 40.000 nouveaux logements sociaux d’ici la fin de la décennie et à fournir de nouveaux logements à « loyer contrôlé ». Dans le Yorkshire du Sud, le travailliste Oliver Coppard a été réélu pour un second mandat, avec 138.611 voix (50,9 %), loin devant le conservateur Nick Allen, deuxième avec 44.945 voix.

Même son de cloche à Liverpool où le travailliste Steve Rotheram a conservé son poste. Il a battu son rival le plus proche par plus de 156.000 voix, ce qui lui a permis d’obtenir 68 % des suffrages et d’augmenter sa part de voix de 9,7 points. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s’est dit « déçu » après la première journée de résultats des élections locales. En effet, à la fin de la journée de vendredi, les conservateurs avaient perdu 371 sièges et le contrôle de 10 conseils municipaux.

Malgré ces pertes généralisées, le premier ministre a donné de l’espoir à son parti après la victoire des conservateurs dans l’élection du maire de la vallée de Tees, où le candidat Tory, Ben Houchen, a réussi à conserver son siège.

Les travaillistes « savaient qu’ils devaient gagner ici pour remporter les élections législatives », prévues plus tard cette année, a déclaré M. Sunak. Mais les électeurs savent que « les conservateurs construisent un avenir meilleur pour Teesside et pour le Royaume-Uni ». De son côté, le leader du Labour, Kier Starmer, a appelé vendredi le Premier ministre à convoquer des élections législatives dès à présent, et pas au second semestre comme il a précédemment annoncé.

Galvanisé par une victoire lors de l’élection partielle de Blackpool South, dans le nord-ouest de l’Angleterre, avec une majorité de 7.607 voix et un écart considérable de 26% par rapport aux conservateurs, M. Starmer a relevé que « le message adressé au Premier ministre est clair: Il est temps de changer, il est temps d’organiser des élections générales. »

Les électeurs étaient appelés aux urnes jeudi pour une législative partielle à Blackpool, après la démission du député conservateur sortant en raison d’un scandale de lobbying, et pour renouveler une partie des milliers d’élus locaux en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que onze maires.