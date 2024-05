Ukraine: le flux des marchandises agricoles en hausse de 20% après le déblocage de la frontière avec la Pologne

« Si nous regardons les chiffres de la deuxième décade d’avril et maintenant après le déblocage complet des passages frontaliers, il y a eu une augmentation de plus de 20% » du flux des marchandises agricoles en provenance de l’Ukraine, a-t-il déclaré sur les ondes de la radio ukrainienne.

« La logistique représente une part très importante du coût final des ventes et de la livraison des produits. Plus la logistique est bon marché, plus le prix que recevra l’agriculteur ukrainien sera élevé et plus il aura de ressources pour poursuivre son travail’, a poursuivi le responsable, notant que le volume moyen des marchandises transportées est passé de 13.000 tonnes par jour au cours de la deuxième dizaine à 16.000 tonnes les 28 et 29 avril.

Les agriculteurs polonais, qui militaient depuis plusieurs mois contre les importations non contrôlées de produits agro-alimentaires ukrainiens, ont débloqué, lundi, tous les postes frontaliers avec l’Ukraine.

Les agriculteurs et les camionneurs polonais bloquaient depuis la fin de l’automne dernier plusieurs postes frontaliers avec l’Ukraine, en signe de protestation contre « une concurrence déloyale » des produits agricoles ukrainiens qui inondent les marchés de l’Union européenne (UE).

Leur mécontentement était également lié au fait que les camionneurs ukrainiens étaient dispensés de permis pour traverser la frontière polonaise depuis février 2022, ce qui a rendu leurs services moins chers et plus attractifs.

Fin mars, les chefs de gouvernement polonais, Donald Tusk, et ukrainien, Denys Chmygal, avaient fait état d’avancées lors des consultations intergouvernementales au sujet du différend agricole entre les deux pays.

M. Tusk avait fait état de progrès en matière de quotas d’importation de produits agricoles ukrainiens, ainsi que sur la question du transit des produits ukrainiens par le territoire polonais.

De son côté, M. Chmygal avait relevé que l’Ukraine poursuivra sa politique de limitation des exportations de blé, de maïs, de tournesol et de colza vers la Pologne, introduite à la suite des ententes avec Varsovie au printemps 2023.