Arabie Saoudite: lancement d’un centre d’IA au service de la langue arabe

L’Académie internationale Roi Salmane pour la langue arabe a lancé, lundi à Riyad, un centre international d’intelligence artificielle destiné à servir, diffuser et préserver la langue arabe.

A cette occasion, le secrétaire général de l’Académie internationale Roi Salman pour la langue arabe, Abdullah Al-Washmi, a indiqué que ce centre contribue à enrichir la langue arabe, à travers le soutien à la recherche, aux outils d’intelligence artificielle et aux applications pour aider à configurer des données linguistiques.

La vision du centre de traitement automatique de la langue arabe a pour objectif de mettre à profit les techniques de l’intelligence artificielle pour consolider la place de l’arabe à l’échelle régionale et mondiale.

Le centre comprend cinq laboratoires principaux, en charge de la mise en œuvre des objectifs, à savoir le « laboratoire de l’intelligence artificielle » dédié aux recherches et au traitement de l’arabe, le « laboratoire de configuration des données » qui s’intéresse à la collecte, au traitement et à l’optimisation des données sur la langue arabe sous différentes formes (écrite, audio, vidéo), le « laboratoire audiovisuel », le « laboratoire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée », ainsi que le « laboratoire de recherche ».