Marrakech : Focus sur le rôle de la médecine physique et de réadaptation dans l’amélioration des services de santé au Maroc

Ce Congrès, de deux jours, placé sous le thème « Fournir des soins de santé de qualité à travers la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle », se veut une plateforme importante d’échange de connaissances et d’expériences et d’examen des moyens à même d’améliorer les services de santé dans le Royaume.

De même, il offre une opportunité idoine pour la formation médicale des personnes impliquées dans le domaine de handicap et de la réadaptation.

Dans une déclaration à la MAP en marge de l’ouverture des travaux de ce conclave, le président de la SOMAREF, Abdellatif El Fatimi, a indiqué que ce Congrès aborde un ensemble de questions scientifiques, dont la spécialité de la médecine physique dans les maladies du pied, qui touchent un nombre de personnes, en particulier les athlètes, en raison de leur relation avec les mouvements sportifs, ainsi que parmi les groupes souffrant de fractures à la suite d’accidents ou de catastrophes, tels que les tremblements de terre.

Dans ce cadre, il a tenu à rappeler que la médecine physique au Maroc a traversé plusieurs étapes jusqu’à ce que la formation continue est devenue disponible, ce qui a permis de former plus de 60 médecins dans cette spécialité médicale.

Dans une déclaration similaire, le président du 22è Congrès, Abdelfettah Youness, a souligné que cette manifestation médicale s’inscrit dans le cadre de la formation continue et de la recherche scientifique en médecine physique et en réadaptation fonctionnelle, indiquant qu’au cours de ce congrès scientifique, plusieurs thématiques en rapport avec le projet de réforme du système de santé seront débattus, notamment le rôle de la médecine physique dans les urgences sanitaires, ainsi que le rôle de la médecine physique dans les maladies du pied.

Lors de ce conclave, les débats graviteront autour de plusieurs thèmes majeurs à savoir : « La pratique de la médecine physique et réadaptation (MPR) au Maroc », « le pied en MPR » et « le rôle de la MPR en situations de catastrophes ».

Ce congrès sert également d’espace d’échange et de partage entre des experts marocains et internationaux à travers des conférences, des workshops et des débats qui devant aboutir à l’élaboration de recommandations en matière de pratique clinique et de recherche scientifique.

Cet événement scientifique, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre des actions de la SOMAREF qui visent à optimiser l’offre de soins en MPR via la réorganisation de la pratique de cette médecine au Maroc et du circuit de soin et ce, à la lumière de la nouvelle réforme du système de santé.