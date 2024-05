UE : l’espérance de vie grimpe à 81,5 ans en 2023

Dans 15 pays, l’espérance de vie dépassait la moyenne de l’UE, l’espérance de vie la plus élevée étant enregistrée en Espagne (84 ans), en Italie (83,8 ans) et à Malte (83,6 ans). En revanche, l’espérance de vie la plus faible a été enregistrée en Bulgarie (75,8 ans), en Lettonie (75,9 ans) et en Roumanie (76,6).

Par rapport au niveau pré-pandémique de 2019, 18 pays de l’UE ont connu une augmentation de l’espérance de vie en 2023, tandis que 2 pays sont restés stables et 6 ont connu une diminution. La plus forte augmentation a été estimée en Roumanie (+1 an), suivie par la Lituanie (+0,8 an), la Bulgarie, la Tchéquie, le Luxembourg et Malte (tous avec une augmentation de +0,7 an).

À l’inverse, l’Autriche et la Finlande ont enregistré les baisses les plus importantes (-0,4 an chacune), suivies par l’Estonie et les Pays-Bas (-0,2 an).

Au cours de la dernière décennie, l’espérance de vie dans l’UE a augmenté à un rythme relativement constant jusqu’en 2019, avant d’enregistrer une baisse dans les années 2020 et 2021.