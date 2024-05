Maroc/Indonésie : la dimension parlementaire, un atout majeur pour l’approfondissement des relations bilatérales

Au cours d’une rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour tirer profit des opportunités offertes visant le renforcement des relations de partenariat entre les deux pays à travers l’échange de visites et le partage d’expertises, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Dans ce cadre, M. Hanine a salué les relations excellentes liant le Royaume du Maroc à la République d’Indonésie. Il a également exprimé le vœu de voir cette visite constituer le point de départ pour un nouveau processus prometteur et fécond dans les relations de coopération entre les deux pays.

Le premier vice-président de la Chambre des conseillers a aussi donné un aperçu sur la Chambre des conseillers et sa place constitutionnelle particulière, eu égard à la diversité de sa composition aux affluents territoriaux, socio-professionnels et économiques, ainsi que la spécificité de ses fonctions et missions principales.

Il a, par la même occasion, relevé que le Maroc veille à diversifier ses partenariats stratégiques, estimant que la position géostratégique distinguée des deux pays favorise la construction d’un partenariat bilatéral global, fructueux et exemplaire.

Au sujet de la cause nationale, M. Hanine a renouvelé la considération du Maroc pour la position de la République d’Indonésie soutenant la question du Sahara marocain et l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que solution juste pour le règlement de ce conflit artificiel, sous la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il a exprimé la disposition de la Chambre des conseillers à accompagner les relations bilatérales « avec toute l’importance et l’attention requises pour être à la hauteur des aspirations communes, notamment dans les secteurs économiques, commerciaux et d’investissements ».

De son côté, la délégation parlementaire indonésienne a mis en exergue la solidité et la profondeur des relations qui unissent l’Indonésie au Maroc, formant le vœu de voir les relations économiques et commerciales bilatérales se renforcer davantage.

Aussi, les membres de la délégation indonésienne ont été unanimes à souligner l’importance d’établir des relations de coopération solides entre Rabat et Jakarta, ajoutant que l’Indonésie veille au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec le Maroc dans nombre de domaines.

Les entretiens se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur d’Indonésie à Rabat, du président de la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers et du Secrétaire général de la Chambre.