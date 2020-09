Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a rassuré qu’il est encore possible de développer un vaccin anti-Covid-19 d’ici la fin de l’année, malgré la suspension des essais cliniques après l’apparition d’une maladie inexpliquée chez un volontaire.

Un vaccin anti-Covid19 est toujours possible d’ici fin 2020 (AstraZeneca)

“Nous pourrions encore avoir un vaccin d’ici la fin de l’année, début d’année prochaine”, a déclaré le Directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, lors d’une conférence en ligne organisée par le groupe de médias britannique Tortoise.

Il a toutefois expliqué que la reprise des essais ne dépend pas du groupe pharmaceutique, mais d’un comité d’experts indépendants.

Il a par ailleurs noté que ce genre de pause “n’est pas anormal” dans la phase des essais, mais qu’il a eu seulement tant de “résonance” vu l’attention accordée à ce vaccin dans le monde.

Les essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 développé par l’Université d’Oxford et le groupe pharmaceutique AstraZeneca ont été suspendus dans la nuit de mardi à mercredi, en raison de l’apparition d’une “maladie potentiellement inexpliquée” chez un volontaire, avait déclaré le groupe, notant que les vaccinations seront suspendues jusqu’à ce qu’un comité indépendant évalue l’incident.

Il s’agit de l’un des projets les plus prometteurs pour lutter contre la pandémie de coronavirus, testé sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud.

La suspension des essais pourrait retarder l’un des projets occidentaux parmi les plus avancés, avec ceux des sociétés américaines Moderna et Pfizer, chacune étant en train de recruter des dizaines de milliers de volontaires afin de vérifier que les doses sont sûres, et empêchent les personnes vaccinées de tomber malades du Covid-19.

Les trois sociétés disaient jusqu’à présent espérer des résultats avant la fin de l’année ou le début de 2021, et ont commencé à fabriquer des millions de doses en avance, au cas où ils seraient probants.