Un consensus international irréversible autour de la marocanité du Sahara et un appui soutenu à l’Initiative marocaine d’autonomie

Depuis avril 2025, cette dynamique internationale a, en effet, connu de nouvelles évolutions majeures, marquées par l’élargissement du cercle d’appuis à la marocanité du Sahara et à l’Initiative marocaine d’autonomie et par la poursuite de la dynamique sur le terrain.

Ainsi, plus de 40 pays ont reconfirmé leur plein soutien à la marocanité du Sahara et à l’Initiative marocaine d’autonomie, comme seule et unique solution politique à ce différend régional, augmentant le cercle d’appuis à la marocanité du Sahara et à l’Initiative d’autonomie à 123 pays dans le monde, soit plus de 60% des États membres de l’ONU.

Parmi ces pays figurent les États-Unis, qui ont réitéré leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, tout en soutenant la proposition sérieuse, crédible et réaliste d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au différend.

Le Royaume-Uni a lui aussi exprimé son soutien à la proposition marocaine d’autonomie, qu’il considère « comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend » régional autour du Sahara marocain.

Cette position constitue une évolution importante du fait que le Royaume Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et du Groupe des amis du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara.

La France a, pour sa part, réaffirmé sa position constante depuis le discours du Président français devant le Parlement marocain, en octobre 2024, ainsi que les 06 pays du Conseil de Coopération du Golfe, plusieurs pays d’Afrique, dont le Kenya qui soutient désormais le plan marocain d’autonomie, d’Amérique Latine et d’Asie (dont la République de Corée, qui a déclaré qu’elle prend acte du plan d’autonomie marocain) et 09 pays européens, suite à la tournée en avril 2025 du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans plusieurs capitales européennes.

Sur ces neuf pays, cinq ont reconfirmé leur position constante et quatre nouveaux, le Royaume-Uni, la Croatie, la Moldavie et la Slovaquie, considèrent désormais l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse pour régler ce différend régional.

S’agissant de la poursuite de cette dynamique sur le terrain, plusieurs délégations étrangères continuent d’effectuer des visites régulières de prospection économique en vue d’accompagner le développement des provinces du Sud au bénéfice de la population locale.

Désormais, cette dynamique internationale représente une réalité incontournable et un message clair aussi bien à l’ONU qu’aux autres parties appelées aujourd’hui plus que jamais à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à ce différend artificiel et à se départir d’une posture sclérosée, désuète et en déphasage avec l’évolution du dossier aussi bien sur les plans politique et diplomatique que sur le terrain.