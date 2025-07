Un budget de 200 millions d’euros pour soutenir les investissements espagnols en Mauritanie (Pedro Sánchez)

En outre, M. Sánchez a indiqué qu’à partir du 1er septembre, l’Espagne aura son premier représentant économique et commercial en Mauritanie, dans le but d’appuyer les entreprises espagnoles sur le terrain, rappelant que « l’Espagne est le premier client et le troisième fournisseur de la Mauritanie parmi tous les États membres de l’Union européenne ».

S’exprimant à cette occasion, le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé que ce forum est une étape importante qui reflète l’engagement du secteur privé à jouer pleinement son rôle dans le renforcement de la coopération bilatérale basée sur une « amitié solide et des relations politiques exemplaires ».

Dans le cadre de cette visite officielle effectuée par le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en Mauritanie, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays dans les domaines de l’environnement, de l’emploi, de la cybersécurité et du transport.

Le Président mauritanien a également eu des entretiens avec le président du gouvernement espagnol, en présence notamment de responsables mauritaniens et espagnols.