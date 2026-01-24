Trump menace d’imposer des droits de douane de 100% au Canada en cas d’accord commercial avec la Chine

M. Carney et le président chinois Xi Jinping s’étaient engagés à la mi-janvier à Beijing à bâtir un “partenariat stratégique” visant à renforcer les échanges commerciaux et les investissements, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la finance. Cette annonce est intervenue lors d’une visite du chef du gouvernement canadien en Chine, la première d’un Premier ministre canadien depuis près de dix ans. Selon les termes annoncés, l’accord prévoit une réduction des droits de douane chinois sur le canola canadien à 15% d’ici le 1er mars, en contrepartie de l’importation par le Canada de 49 000 véhicules électriques chinois.

Initialement, M. Trump avait estimé que cet accord constituait une “bonne chose” pour le Canada, avant d’adopter un ton nettement plus ferme samedi.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada, avec 84,9 milliards de dollars d’échanges bilatéraux en 2024. Plus de 400 000 emplois canadiens dépendent de cette relation commerciale, selon M. Carney.