L’Alumni Summit célèbre deux siècles et demi d’amitié maroco-américaine

Cet événement, qui connaît la participation d’institutionnels des deux pays ainsi que de plus de 300 lauréats marocains des programmes d’échanges du gouvernement américain, a jeté la lumière sur les principaux jalons de cette relation, qui repose sur des valeurs et des aspirations communes. L’Alumni Summit a mis en outre en exergue l’impact des programmes d’échanges américains, ayant franchi le cap symbolique des 10.000 bénéficiaires marocains.

Dans une allocution lue en son nom à l’ouverture de cette rencontre par le secrétaire général par intérim du Département de la Jeunesse, Moustapha Messoudi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné la profondeur et la singularité de l’amitié maroco-américaine. Le ministre s’est félicité d’une relation historique fondée sur des valeurs partagées et des aspirations communes, qui transcende le temps et les conjonctures internationales. Rappelant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis, M. Bensaid s’est attardé sur le caractère visionnaire de cette relation exceptionnelle par sa longévité et sa constance.

De son côté, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, Benjamin Ziff, a mis en avant la dynamique positive et la solidité des relations entre son pays et le Royaume, rappelant que la tenue de l’Alumni Summit s’inscrit, à la fois, dans le cadre de la célébration du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance américaine ainsi que du partenariat stratégique maroco-américain, appelé, selon lui, à se renforcer. M. Ziff a relevé que cet événement constitue une occasion privilégiée de rendre hommage aux talents marocains, pilier essentiel de la coopération entre les deux pays. La présence de ces cadres, qui représentent différents secteurs tels que les technologies, la finance, les affaires et l’entrepreneuriat, illustre la richesse du capital humain marocain, qui contribue activement au développement des liens maroco-américains, a souligné le diplomate.

Pour sa part, Ahlam Karaoui, lauréate du programme d’échange « Global Undergraduate Exchange Program » (Global UGRAD), s’est félicitée de l’impact de son séjour aux États-Unis sur sa carrière professionnelle. Les compétences acquises notamment en matière de communication, de relations publiques et de networking, lui ont permis de décrocher son premier emploi dès son retour au Maroc, a-t-elle indiqué. Graciella Martin, une Américaine ayant bénéficié du programme « National Security Language Initiative for Youth », axé sur l’apprentissage de la langue arabe, a, à son tour, souligné l’importance de cette initiative qui a profondément changé sa perception du monde, lui permettant notamment de surmonter les barrières linguistiques et de découvrir la culture marocaine et arabo-musulmane.

L’Alumni Summit a été marqué par la remise des « Dominique Benbrahim Alumni Awards » à d’anciens lauréats des programmes d’échanges américains, en reconnaissance de leur leadership, de l’excellence de leurs parcours et de leur engagement au service de la coopération maroco-américaine. Ainsi, Ismail Douiri, co-PDG et directeur général du Groupe Attijariwafa Bank, s’est vu décerner le « Lifetime Achievement Award », Lamiae Benmakhlouf, PDG de Technopark Morocco, a reçu le prix « Emerging Leader, alors qu’Abdelhakim Zerrouk, du ministère de l’Intérieur marocain, a été distingué par le prix « Meritorious Contribution ».

Au menu de cette édition de l’Alumni Summit, des panels, des ateliers interactifs et une exposition dédiée à l’innovation, outre des sessions de réseautage sur le changement climatique, l’intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation et l’impact social des programmes d’échanges.