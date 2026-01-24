Tanger : les lauréats du Prix de la Maison de la presse pour la culture et les médias primés

Concernant le prix de la meilleure œuvre médiatique régionale sur la ville de Tanger, il est revenu ex æquo à Hicham El Moussaoui (Agence Maghreb Arabe Presse) pour son reportage « Tanger, la perle de la CAN », et à Anass El Haddaoui Alami (Journal régional La Chronique), pour son reportage « Sa Majesté le Roi, initiateur de la transformation sportive et civilisationnelle de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du monde ».

Le Prix Tanger Med de la meilleure œuvre médiatique économique a, quant à lui, été décerné à Younes Meskine (Site Sawt Al-Maghrib) pour un reportage publié sur le site de la chaîne Al Jazeera Documentary intitulé « Le port Tanger Med, porte d’entrée du nouveau monde », ainsi qu’à Yassine El Achiri (Site Tanger 24) pour un dossier intitulé « Tanger et la CAN… un rendez-vous avec l’histoire et la mémoire ».

En matière de promotion culturelle, le prix de la meilleure œuvre culturelle pour la valorisation de l’image de Tanger a été attribué ex æquo à Abdelatif Benyahia (Chaîne Cap Radio) pour un épisode consacré à « La présence culturelle de la ville de Tanger dans les œuvres cinématographiques », et à l’écrivain et créateur de contenu Abdelouahed Stitou, pour le personnage virtuel « Ammi Ali » dédié à la mise en valeur du patrimoine oral tangérois.

Le prix de la meilleure recherche universitaire réalisée par des étudiants en journalisme et médias a été décerné à Sara Al-Janati Al-Idrissi pour une étude intitulée « L’éthique de l’image dans les couvertures médiatiques des zones de conflit: le cas de la couverture des événements de Gaza sur Al Jazeera », ainsi qu’à Malak Zakagh pour une recherche sur « Le traitement de l’information socio-politique dans l’info-divertissement arabe, étude de cas: Daheeh ».

À cette occasion, Nadia Mouden, journaliste et présidente du jury, composé des universitaires Mohamed Al-Anaz et Nadia Al-Akhdari, a souligné que toutes les contributions soumises à ce prix témoignent d’une pratique médiatique respectueuse de la pluralité et garantissent au public un accès à l’information dans le respect de l’objectivité et du professionnalisme. Pour sa part, Said Koubrit, président de la Maison de la Presse de Tanger, organisatrice du prix, a souligné que cette édition ne vise ni la compétition ni l’attribution de trophées ou de distinctions aux professionnels des médias, mais constitue un témoignage solide de la volonté de promouvoir un journalisme fort, considéré comme un levier essentiel pour un Maroc en plein essor sur les plans social, économique, politique et des droits humains.

Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs personnalités et à des institutions pionnières, notamment Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Jennifer Rasamimanana, directrice du musée de la Légation américaine à Tanger, et Mohamed Nachnach, médecin et défenseur des droits humains, ainsi que l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques, Le Journal de Tanger, et Abdelkader El Akel, doyen des marchands de journaux ambulants à Tanger.