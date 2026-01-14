Trump impose des droits de douane de 25% à tout pays commerçant avec l’Iran

A la Une
Par
Le président américain, Donald Trump, a annoncé que tout pays commerçant avec l’Iran sera frappé de droits de douane de 25% par les Etats-Unis.

« Cette décision est définitive » et « prend effet immédiatement », a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, liant cette mesure à la répression des manifestations populaires en Iran par le régime de Téhéran.

Cette répression a fait plus de 600 morts depuis le début des manifestations en Iran selon des ONGs, le régime de Téhéran faisant face à l’un de ses plus importants mouvements de contestation depuis la révolution de 1979.

Le locataire de la Maison Blanche a plusieurs fois menacé de « frapper très fort » en Iran en cas de répression sanglante.

Le président Trump a encouragé les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement, en promettant mardi sur son réseau Truth Social que « l’aide était en route », sans plus de précisions.

« Les frappes aériennes sont l’une des très nombreuses options qui s’offrent au commandant en chef », a déclaré lundi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Toutefois, elle a assuré que « la diplomatie était toujours la première option pour le président ».

Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l’Iran, le pouvoir adoptant un « ton très différent » lors de discussions privées avec l’émissaire américain, Steve Witkoff.

L’Iran a coupé le 8 janvier les accès à internet pour sa population, l’empêchant de partager avec le reste du monde des informations sur les manifestations en cours.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite