Trump impose des droits de douane de 25% à tout pays commerçant avec l’Iran

« Cette décision est définitive » et « prend effet immédiatement », a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, liant cette mesure à la répression des manifestations populaires en Iran par le régime de Téhéran.

Cette répression a fait plus de 600 morts depuis le début des manifestations en Iran selon des ONGs, le régime de Téhéran faisant face à l’un de ses plus importants mouvements de contestation depuis la révolution de 1979.

Le locataire de la Maison Blanche a plusieurs fois menacé de « frapper très fort » en Iran en cas de répression sanglante.

Le président Trump a encouragé les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement, en promettant mardi sur son réseau Truth Social que « l’aide était en route », sans plus de précisions.

« Les frappes aériennes sont l’une des très nombreuses options qui s’offrent au commandant en chef », a déclaré lundi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Toutefois, elle a assuré que « la diplomatie était toujours la première option pour le président ».

Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l’Iran, le pouvoir adoptant un « ton très différent » lors de discussions privées avec l’émissaire américain, Steve Witkoff.

L’Iran a coupé le 8 janvier les accès à internet pour sa population, l’empêchant de partager avec le reste du monde des informations sur les manifestations en cours.